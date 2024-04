E' un locale quasi tutto al femminile, si accende una nuova insegna in città: "In bocca al lupo allo staff"

È una gestione quasi tutta al femminile quella di Le Monellle in via Decio Raggi a Forlì. È stata inaugurata questa mattina la nuova attività nel quartiere di Carpena dal vicesindaco Daniele Mezzacapo insieme ai gestori Monia Carboni, Rosella Sarni, Silvia Rosetti e Pierluigi Fontana. I titolari, infatti, hanno deciso di investire nella loro città, dopo tanti sforzi, e ridare lustro ad un’altra attività che ha chiuso i battenti qualche tempo fa. Dopo un accurato restyling e cambio di look, da oggi Le Monellle offre un nuovo servizio alla clientela. Non solo bar, ma anche tabacchi e cucina.

“Congratulazioni a Monia Carboni, Rosella Sarni, Silvia Rosetti e Pierluigi Fontana per aver intrapreso questa nuova avventura - afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. In bocca al lupo a tutto lo staff di “Le Monellle” che da oggi è aperto al pubblico ed è pronto a soddisfare la propria clientela”. Un’inaugurazione che inorgoglisce il vicesindaco: “ Ogni nuova realtà che apre è una ricchezza per la nostra città perché genera nuovi posti di lavoro, ma soprattutto sono un’opportunità di sviluppo per Forlì e per il quartiere in cui si insediano. Attività commerciali e pubblici esercizi accesi, inoltre, sono un presidio di sicurezza fondamentale per i cittadini che vivono la loro città e allontanano la percezione di degrado che una vetrina spenta può generare. Sono entusiasta di vedere imprenditori come quelli de Le Monellle metterci passione e investire a Forlì per arricchire ulteriormente l’offerta alla propria comunità. Mi impegno e ci impegnamo a supportare la crescita di realtà come questa, che rendono Forlì una città sempre più vivace e più bella”.