E' una delle più antiche strade di Meldola: partono i lavori di sistemazione in via San Giovanni

Sono iniziati mercoledì i lavori di sistemazione della Via San Giovanni nel tratto a fianco del Consorzio Agrario. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo muro di sostegno in cemento armato in sostituzione di quello crollato ed il ripristino dell’adiacente manto stradale al fine di ripristinare la viabilità di un tempo nella Via San Giovanni. L'importo complessivo dei lavori, la cui durata è prevista in circa 60 giorni, è stimato in 48mila euro. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per l'avvio di questo intervento che consentirà di restituire decoro ad una delle più antiche strade della nostra città".