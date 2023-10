Edicole 'Info-point' e bonus di 600 euro, "Un aiuto per un settore in fase di crisi"

Edicole punto di riferimento dei cittadini. Non solo come rivendite di quotidiani e riviste, ma anche come punto informativo turistico. Un servizio, spiega Marinella Portolani, Marinella Portolani, presidente del Sindacato nazionale autonomo Giornalai Snag Forlì-Cesena e Romagna e consigliera nazionale del sindacato stesso, che potrebbe "implementarsi con altri servizi ai cittadini istituzioni e commerciali che impreziosiscano sempre di più il ruolo naturale di informazione delle edicole, a servizio della comunità, dove operano creando anche reddito ulteriore che possa contribuire a salvare la preziosissima rete di garanzia di democrazia".

Nei giorni scorsi si è svolto l’ultimo incontro del percorso di formazione, organizzato dall’Unità Eventi e Turismo del Comune di Forlì, rivolto ai titolari delle edicole aderenti al progetto "Edicole Info-Point 2023/2024" voluto da Portolani, finalizzato al potenziamento del sistema di informazione e accoglienza turistica di Forlì in continuità con il progetto che ha preso vita a partire dal 2019. I titolari delle edicole hanno partecipato alla visita guidata della mostra fotografica "Eve Arnold. L'opera 1950 - 1980", allestita presso i Musei San Domenico fino al 7 gennaio per attivare la promozione dell’esposizione presso i propri Info-Point

Le edicole che hanno aderito al progetto riceveranno un bonus. Di questo risultato Portolani si sente particolarmente soddisfatta visto che si è battuta per l'introduzione del bonus, utile sia all'economia dell'esercizio sia all'informazione turistica locale e ai servizi di pubblica utilità. "Sono particolarmente contenta del risultato ottenuto, perchè il bonus di 600 euro può essere assegnato anche alle edicole “pure”, che vendono solo riviste e quotidiani e che non posseggono partita Iva - illustra -. E' sufficiente una marca da bollo e l'adesione al disciplinare approvato dalla Giunta. Così come possono partecipare all'iniziativa anche le edicole che sono all'interno dei negozi. La crisi c'è per tutto il settore e il bonus può essere un aiuto".

I titolari di edicole dovranno impegnarsi ad esporre in modo visibile cartelloni, piantane, vetrofanie in modo che il turista o il cliente possa intuire di essere in presenza di un info point a cui rivolgersi. Porta la firma di Portolani anche il progetto che fa trovare gli ecocalendari di Alea in edicola, "servizio che ha trovato tantissimo gradimento dei Forlivesi insieme a quello reso come infopoint. Voglio Ringraziare per la collaborazione e organizzazione Giovanna Ferrini e il signor Benetti che hanno previsto con gli edicolanti e concluso un corso nozionistico di informazione sui monumenti di Forlì e una visita al complesso museale del San Domenico dove si trova la mostra fotografica "Eve Arnold. L'opera 1950 - 1980"".