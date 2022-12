Edicole punto di riferimento per i turisti: il Comune di Forlì stanzia un fondo speciale

Il Comune di Forlì ha istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi alle edicole del territorio comunale aderenti al 'Sistema di informazione e accoglienza turistica diffusa'. La somma, spiega l'assessora con delega al Turismo, Andrea Cintorino, ammonta a 28.200 euro. "Si tratta di 47 edicole, di cui 10 in centro storico, che svolgono un importante ruolo di diffusione dell'informazione locale e nazionale, ricoprendo anche una preziosa funzione di accoglienza turistica e di conoscenza dei servizi di pubblica utilità - chiarisce Cintorino -. Il contributo annuale per ogni singola edicola, fisso ed immutabile, è pari a 600 euro e verrà riconosciuto all’esito di una regolare procedura pubblica, secondo i criteri e le indicazioni contenute nel bando".

Le edicole, viene rimarcato nella presentazione del fondo, "possono rappresentare un valido strumento di informazione sui servizi di pubblica utilità e accoglienza turistica, operando come offerta informativa integrata al sistema istituzionale degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica Iat e Uit del Comune, anche in funzione del loro indiscutibile ruolo di supporto al sistema di informazione turistica, in un percorso di aggiornamento e adeguamento delle competenze per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale della città".

Sono previsti tre aggiornamenti nel biennio 2023-2024 di 4 ore, organizzati dall’Ufficio Iat Hub di Galleria del Municipio di Forlì, ai quali il titolare e gli eventuali dipendenti delle edicole sono tenuti a partecipare obbligatoriamente. Le domande, con i relativi allegati, dovranno essere inviate, scansionate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, con l'esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro venerdì 20 gennaio.