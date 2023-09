"Educare al Patrimonio": si presenta l’offerta di didattica museale per il nuovo anno scolastico

Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprendono nei Musei Civici le attività didattiche per le scuole con nuovi percorsi rivolti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’attività è proposta dal Servizio Cultura Turismo e Legalità in collaborazione con l’Atelier Comunale “Come Ti di Luna” e la Cooperativa Atlantide. L’offerta didattica sarà presentata ai docenti giovedì alle 16 al Museo Civico di San Domenico. "Lo spirito che anima questa fondamentale attività museale è avvicinare ragazze e ragazzi al museo, non solo per visitarlo, ma per consentire loro di viverlo come luogo di conoscenza, educazione e divertimento, luogo da frequentare dove scoprire ogni volta un frammento della propria cultura e identità grazie ad un incontro fisico, esperienziale ed emozionale con l’opera d’arte", viene illustrato.

Fra le novità di quest'anno per la primaria, le medie e le superiori figura il laboratorio "Il museo va a scuola", che nei mesi di gennaio e febbraio offre la possibilità di svolgere un incontro in classe, propedeutico alla successiva visita alle collezioni: 2 ore per scoprire il patrimonio forlivese e mettere le mani in pasta con divertenti attività ancora prima di entrare in museo. Le numerose attività proposte, pensate per offrire la maggiore aderenza possibile ai piani didattici e ai temi “caldi” legati all’arte si svolgeranno a Palazzo Romagnoli e al San Domenico.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora Servizi educativi, Scuola e Formazione, Paola Casara e la presentazione dei nuovi percorsi didattici, gli insegnanti saranno coinvolti in prima persona in un'attività laboratoriale fra quelle proposte per la scuola dell'infanzia e per le scuole primarie e secondarie. L'evento è riservato agli insegnanti di tutti gli istituti scolastici previa prenotazione, da effettuare contattando la biglietteria dei Musei Civici (telefono 0543 712627; e-mail: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it). I posti sono limitati: le prenotazioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili.