'Effetto green pass' a Forlì: vaccinazioni a +90%. In 4 giorni mille forlivesi in più in Fiera per la prima dose

La progressione della somministrazione di prime dosi è stata la seguente: sabato scorso 583 prime dosi, 458 domenica, 654 ieri lunedì e 675 prime dosi prenotate oggi martedì, per un totale di 2370 prime dosi in appena 4 giorni. Solo tre settimane fa i dati erano ben diversi e risentivano di una certa “fase di stanca” nell'andamento della campagna vaccinale: da sabato 3 luglio fino a martedì 6 luglio avevano ricevuto la prima dose solo 1.244 persone (227 sabato 3 luglio, 330 domenica 4 luglio, 316 lunedì 5 luglio e 371 martedì 6 luglio). L'incremento è quindi calcolabile nel +90,5% di nuove vaccinazioni.

Ed ora, a distanza di qualche giorno, è disponibile anche un dato: le prime dosi somministrate al centro vaccini della fiera di Forlì, dopo l'annuncio dell'obbligatorietà del Green Pass dal 6 agosto, sono il 90,5% superiori rispetto al periodo precedente. Quasi un raddoppio rispetto a tre settimane prima. E' stato preso in particolare in esame il periodo da sabato 24 luglio a martedì 27, tenuto conto che giovedì 22 è stato dato l'annuncio del premier Mario Draghi della stretta sul certificato verde.

C'è un numero che può sintetizzare l'effetto 'Green Pass' sulle vaccinazioni a Forlì, vale a dire l'impatto sulla scelta dei cittadini di accelerare con la somministrazione del siero anti-Covid. Impatto pressoché immediato, dato che fin dal giorno dopo l'introduzione dell'obbligo del certificato verde per una serie di attività sociali tra cui il frequentare ristoranti al chiuso, parchi divertimento, palestre etc, si è registrata un'impennata di prenotazioni.