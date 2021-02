Efficientamento energetico: 480 nuovi punti luce in 128 strade del forlivese

Si sono conclusi in tempi record i lavori di sostituzione di 480 vecchi lampioni con nuovi impianti a led in 128 strade del forlivese. I lavori, iniziati nel mese di agosto per un investimento complessivo di 210mila euro, si sono conclusi nei giorni scorsi sfidando le circostanze limitative della pandemia e hanno interessato diverse zone della città. "Ringrazio davvero di cuore gli uffici del Comune e le ditte appaltanti per i lavori effettuati - commenta l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani - la capillarità dell’intervento nasce della volontà di riqualificare tutte quelle zone della città che evidenziano o hanno evidenziano criticità o deficienze sotto il profilo energetico. Vogliamo restituire ai nostri cittadini una Forlì più bella e più sicura, anche sotto il profilo degli impianti luminosi, dotata di lampioni e corpi illuminanti non solo perfettamente funzionanti, ma anche energeticamente sostenibili ed efficienti".