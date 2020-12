Emergenza alimentare, il Comune è già pronto con i primi buoni spesa

“Sono 857 le domande già processate dai nostri uffici e pronte per l’erogazione di altrettanti buoni spesa che i nuclei familiari della nostra città riceveranno a partire da lunedì prossimo, per un importo complessivo parziale di 244mila euro”.

L’Assessore al welfare Rosaria Tassinari fa il punto sulla situazione dei buoni spesa all’esito della chiusura dei termini del bando.

“Le domande pervenute in corso di avviso (9,10,11,12,13 e 15,16 dicembre) sono state 1873. Per 914 di queste è già stata completata l’istruttoria. In questi giorni, i nostri uffici hanno lavorato senza sosta per riuscire a verificare i requisiti e la completezza di ciascuna istanza e poter erogare i buoni spesa già a partire dalla prossima settimana. In questo modo – chiosa Tassinari – saremo in grado di completare la consegna dei buoni prima delle celebrazioni del Santo Natale così da sostenere, in maniera efficace e concreta, le famiglie più fragili del nostro territorio che, per colpa della pandemia, stanno attraversando momenti e situazioni di grave difficoltà economica".