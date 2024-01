Energie pulite, parte da Ragioneria il progetto "Sentinelle dello spreco" nelle scuole superiori

È partito martedì il progetto “Sentinelle dello spreco” nelle scuole superiori della provincia di Forlì-Cesena, promosso dalla Provincia in collaborazione con Energie per la Città e finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso il bando “Azioni di sistema per il supporto agli Enti locali sui temi della transizione energetica”, del Programma Regionale Fesr 2021/2027. Il progetto ha l’obiettivo di incentivare iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione del territorio sui temi dell’efficientamento energetico e della produzione, autoconsumo e condivisione di energie rinnovabili, all’interno degli istituti superiori, coinvolgendo attivamente alunni e insegnanti, per promuove attraverso la scuola un percorso di transizione verso una società più equa e consapevole. Hanno aderito l'Istituto Tecnico Economico Matteucci e il Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì, l’Istituto Tecnico Garibaldi-Da Vinci, il Liceo Scientifico Righi, l’Istituto Superiore Pascal Comandini e l’I.P. Versari-Macrelli di Cesena.

Il percorso prevede un momento di formazione rivolto agli insegnati delle scuole che hanno aderito, uno spettacolo formativo per alunni delle classi terze e quarte che può fornire elementi di consapevolezza e cercare di stimolare e sensibilizzare sui temi ambientali e due incontri online di approfondimento con esperti (professionisti Associazioni di categoria – Università - volontariato) a livello locale e nazionale. Infine, sarà lanciata una “challenge contro lo spreco” in cui i ragazzi diventeranno protagonisti e dovranno produrre brevi video alla ricerca degli sprechi esistenti e delle possibili soluzioni per intervenire nella loro riduzione. I video migliori verranno premiati e divulgati con il coinvolgimento di alcuni partner di livello nazionale, per una maggiore visibilità alla condivisione delle buone pratiche, affinché possano divenire sempre più facilmente replicabili.

"Con lo spettacolo rivolto a tre classi dell’Istituto Matteucci di Forlì siamo partiti con il progetto “Sentinelle dello spreco” nelle scuole superiori della provincia. – commenta Valentina Ancarani, vcepresidente della Provincia -. È un’occasione per riflettere insieme agli studenti e ai loro insegnati sull’uso sostenibile delle risorse energetiche, su quanto queste non siano infinite e su come nel quotidiano è importante vivere luoghi sostenibili e adottare comportamenti anti spreco. Rispetto al tema della sostenibilità, la Provincia intende inoltre promuovere una serie di azioni concrete per migliorare l’efficienza energetica degli edifici di sua proprietà, a partire da quelli scolastici e per realizzare le nuove costruzioni, come le Palestre dell’Itaer a Forlì e dell’Artusi di Forlimpopoli, l’ex Oliveti e la nuova Palazzina del Centro studi, con i più elevati standard energetici".