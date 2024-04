Escursionista si perde a 700 metri d'altezza: portato in salvo dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di venerdì la stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata attivata dai Carabinieri a seguito della chiamata di emergenza da parte di un escursionista che si era trovato in difficoltà in un luogo impervio dopo aver smarrito il sentiero nei pressi di fosso Riborsia, a 700 metri di quota.

L'uomo, residente a Ravenna, si era recato a Corniolo (nel comune di Santa Sofia) per intraprendere un'escursione e, pur essendo ben equipaggiato, ha smarrito il sentiero trovandosi in una riva impervia. Colto dalla paura di non riuscire più a procedere né arretrare, ha lanciato la chiamata di soccorso tramite gps e ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

A seguito dell'attivazione una squadra di tecnici del Soccorso Alpino si è recata sul posto e, dopo aver individuato il ravennate, lo ha portato al mezzo fuoristrada per poi trasportarlo in sicurezza alla propria auto.