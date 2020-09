Manovre aeree e terrestri: nuova esercitazione per la Brigata Aeromobile "Friuli"

I poligoni militari di Foce Reno e Cellina Meduna hanno ospitato nei giorni scorsi l’addestramento dei reggimenti appartenenti alla Brigata Aeromobile "Friuli", alle dipendenze del Comando Forze Operative Nord. L'esercitazione era finalizzata a consolidare le capacità operative e verificare lo stato di approntamento del personale appartenente al 66esimo Reggimento Fanteria "Trieste" di Forlì, al quinto Reggimento Aves "Rigel" di Casarsa della Delizia e al Settimo Reggimento Aves "Vega" di Rimini.

Grande attenzione è stata dedicata all’apprendimento, da parte del personale esercitato, dei principi tecnico-tattici tipici della propria arma e specialità, ricercando il massimo realismo nel rispetto dei principi di continuità e progressività dell’addestramento, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte per prevenire la diffusione del Covid-19. Un ritorno alle basi, implementato dalle unità della "Friuli" per rispondere alla complessità e imprevedibilità dell’ambiente operativo in cui i soldati dell’Esercito Italiano sono impiegati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’area del poligono di Foce Reno, gli elicotteri AH-129D "Mangusta", appartenenti al "Vega", hanno effettuato una manovra dalla terza dimensione impiegando l’armamento di bordo in dotazione in stretto coordinamento con le unità terrestri della fanteria. Il comandante, al termine delle attività, ha potuto valutare quanto condotto dalle unità, esprimendo profonda soddisfazione per lo sforzo profuso da ogni militare, l’alto livello di addestramento e la piena integrazione tra fanteria ed elicotteri, da sempre caratteristiche distintive della Brigata Aeromobile.