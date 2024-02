Fabbrica delle Candele, ecco l'avviso pubblico per i progetti rivolti agli under 35

E' stato pubblicato l'Avviso "Fabbrica 2.0" dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì per progetti rivolti agli under 35. La scadenza della presentazione delle candidature è fissata per martedì 27 febbraio

Paola Casara, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì ha detto: "Sono lieta di annunciare la pubblicazione dell'Avviso Pubblico Fabbrica 2.0, un'importante opportunità per le associazioni e per i giovani di Forlì di presentare e realizzare i loro progetti. Per il quarto anno consecutivo, l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì mette a disposizione risorse e supporto per dare vita alle idee innovative e creative dei nostri ragazzi e per i nostri ragazzi".

Sul sito del Comune di Forlì alla sezione Bandi, avvisi, gare e concorsi è consultabile l’Avviso pubblico per la Concessione di contributi per progetti a favore dei giovani (15-34 anni) finalizzati alla realizzazione del palinsesto Fabbrica 2.0 2024/2025. "Con Fabbrica 2.0 vogliamo dare concretezza alle idee dei giovani e supportarli nel loro percorso di crescita e realizzazione personale" - afferma l'Assessore Casara - "Invitiamo tutti i ragazzi a partecipare a questa opportunità e a mettersi in gioco con entusiasmo e creatività perché il futuro di Forlì è nelle loro mani" . Il bando, che ha come obiettivo individuare proposte progettuali destinate alle giovani generazioni alle quali riconoscere un contributo, è rivolto a: associazioni giovanili formalmente costituite; associazioni e gruppi giovanili informalmente costituiti; associazioni e imprese socio-culturali e ricreative non profit che operano, senza scopo di lucro, a favore di adolescenti e giovani. Per ulteriori dettagli sui soggetti ammessi si rimanda al bando completo: https://informagiovani.comune.forli.fc.it/avviso-pubblico-fabbrica-2-0/