La Fabbrica 2.0 accende i riflettori su creatività e lavoro in una serata dedicata ai giovani

Scuola, formazione, lavoro nel segno della creatività e dei giovani. Sono questi i temi al centro dell’evento che si terrà alla Fabbrica delle Candele giovedì 11 maggio, a partire dalle 18, per presentare le attività e le iniziative organizzate dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì nel corso del 2022. L’evento sarà moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Simona Branchetti e vuole essere un’occasione di dialogo con associazioni, scuole, realtà economiche e di formazione sul futuro dei giovani.

Facendo un bilancio, nel corso del 2022 la Fabbrica delle Candele ha ospitato complessivamente 72 eventi - di cui 30 durante l’estate - per un totale di 7.500 presenze e oltre 11 mila collegamenti on line. Si aggiungono poi i contatti arrivati alll’Informagiovani, lo sportello del Comune dedicato ai giovani dai 14 ai 35 anni, che ha gestito 796 utenti in presenza, 1.364 telefonate e 505 mail. Numeri significativi che ricomprendono anche gli oltre 6 mila studenti universitari presenti a Forlì, di cui la metà provenienti da fuori regione, e che qui possono trovare spazi di incontro.

L’evento dal titolo “La creatività accende il futuro. Azioni, progetti, visioni per valorizzare i talenti e le idee dei giovani” ha dunque lo scopo di presentare le iniziative che si sono tenute alla Fabbrica delle Candele per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita della città e di illustrare i progetti futuri.

L’appuntamento si articola in diversi momenti. Dopo l’introduzione dell’assessora alle Politiche giovanili Paola Casara, i protagonisti saranno i coach e i mentori che nel corso dell’anno hanno dato vita alle diverse iniziative: Francesca Fantini progettista sociale e attrice, Cesare Pomarici autore e coordinatore di “Yepp Forli?”, Beatrice Buffadini attrice e tra i soci fondatori dell’associazione culturale Orto del Brogliaccio e Luca Pagliari storyteller, giornalista e documentarista. Dopo di loro, saranno i giovani a parlare delle loro esperienze: Andrea Nuzzo coordinatore del progetto Unfluencer, ceo e co-fondatore di Billover 3.0 e Alessandra Bruni, illustratrice di livello internazionale, tatuatrice e modella.

"Con il progetto Fabbrica 2.0 che abbiamo lanciato nel 2019 – dice Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili – abbiamo voluto trasformare lo spazio della Fabbrica delle Candele in un luogo vivo e partecipato, un punto di incontro in cui i giovani possono esprimere la loro creatività. Tutto questo è stato possibile grazie alle tante realtà che hanno collaborato per mettere in campo iniziative utili, con la collaborazione degli uffici comunali. Questo è il luogo della creatività giovanile, qui i ragazzi si sentono a casa come mai prima e così sarà anche in futuro”.

Nel corso dell’evento sarà presentato anche il progetto “hub@fo”, curato della dirigente del settore Sportelli Informativi Rossella Ibba, e rivolto ai giovani dai 16 ai 34 anni sui temi trasversali della formazione e del lavoro.

“Questo luogo è diventato il punto di riferimento dei giovani - ha detto Stefano Benetti, dirigente del settore Politiche giovanili -. L’Amministrazione non si è risparmiata per mettere in campo nuovi contenuti e nuove risorse, tanto che i contributi a favore delle associazioni che hanno partecipato al bando 'Creatività" sono stati di 185 mila euro nel biennio 2021-2022 e altri 85 mila sono previsti per il 2023”.

“Qui si fa creatività in tutti i campi perché è cambiato il modo di fare arte: dai social, al web, ai podcast, abbiamo cercato dare spazio ai giovani stimolando forme espressive che possono aprire loro le porte del lavoro - ha detto Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele -. Da quando siamo partiti abbiamo dovuto fare i conti con il lockdown ma poi è stato un crescendo: la Fabbrica è nata nel 2008 ma mai prima di questi due anni ha avuto una visibilità a questi livelli grazie a un intenso lavoro di squadra”.