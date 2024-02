Fabrizio Ponti è il nuovo presidente dell'Azione Cattolica della diocesi di Forlì-Bertinoro

Fabrizio Ponti, dell'unità pastorale Cava-Villanova-Villagrappa-Castiglione, è il nuovo presidente diocesano di Azione Cattolica, per il triennio 2024-2027. Lo ha nominato il Vescovo Livio Corazza, succedendo ad Edoardo Russo.

Cinquantadue anni, sposato con Tania e padre di tre figli, Giulia, Matteo e Chiara il neopresidente è docente ordinario dell'Università di Bologna dove insegna propulsione aerospaziale per i corsi di ingegneria aereospaziale del Campus di Forlì. Ha già ricoperto incarichi di responsabilità nell'Azione Cattolica diocesana e dal 2020 al 2024 è stato vice-presidente diocesano per il settore adulti assieme a Silvia De Lorenzi.

"Ringraziamo Fabrizio – scrive don Enrico Casadei vicario generale ed assistente ecclesiastico dell'Azione Cattolica, in un messaggio inviato ai membri dell'Associazione - per aver accettato l'incarico che gli è stato affidato. Siamo certi che lo svolgerà con generosità e passione, e fin d'ora gli assicuriamo la nostra collaborazione e la nostra preghiera. Un pensiero grato va anche ad Edoardo per quanto ha fatto con grande impegno nei suoi due mandati fino ad oggi. Nei passaggi di testimone si intrecciano continuità e novità, e si vede bene anche la forza di un cammino fatto insieme, in stile del tutto sinodale".