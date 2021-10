Università, Medicina e Chirurgia al secondo anno a Forlì: in città arrivano gli studenti più preparati d'Italia

Le sedi di Bologna, Forlì e Ravenna dei corsi di laurea in Medicina e Chirurigia sono tra le più richieste e attraggono futuri universitari particolarmente preparati. E' quanto emerge dai risultati del test di ammissione nazionale. A fronte dei 14.020 posti disponibili quest'anno nel sistema universitario italiano, tutti i candidati che sono rientrati tra i 544 posti messi a disposizione dell'Alma Mater risultano nella prima metà della classifica: l'ultimo classificato per la sede di Ravenna (90 posti) ha ottenuto la posizione 6535, per la sede di Forlì (90 posti) la posizione 6101 e per la sede di Bologna (364 posti) la posizione 2421.

I candidati che hanno partecipato al test in tutta Italia sono stati più di 55mila e sono stati circa 38mila quelli che hanno ottenuto il punteggio minimo (20 punti) necessario per entrare nella graduatoria. Per rientrare però tra i 14.020 posti disponibili il punteggio minimo è risultato essere 36,9. Ma per le candidate e i candidati che si sono classificati nelle sedi dell'Alma Mater il punteggio minimo è risultato essere notevolmente più elevato: 43,8 per Ravenna, 44,4 per Forlì e 51,1 per Bologna. Un segnale che mostra come le studentesse e gli studenti che hanno scelto l'Università di Bologna sono particolarmente preparati.