Perde l'equilibrio e cade malamente, l'escursione verso la diga di Ridracoli finisce con un trauma cranico: soccorsa con l'elimedica

E' finita col ricovero al Trauma Center all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena l'escursione di una forlivese sul sentiero che da San Paolo in Alpe porta alla diga di Ridracoli. A seguito di una perdita di equilibrio, la donna è rovinata malamente, riportando un trauma cranico facciale e la probabile frattura di un arto superiore. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, che hanno posizionato la donna sulla barella per trasportarla in un luogo in cui l'elisoccorso riuscisse a verricellare l'infortunata. Una volta giunto sul posto l'elimedica giunta da Ravenna ha sbarcato l'equipe tecnico sanitaria e, aiutati dai volontari del Soccorso Alpino, hanno imbarellato la ferita per poi verricellarla a bordo e trasportarla all'ospedale di Cesena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.