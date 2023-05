Ferrovie distrutte, i pendolari restano a piedi. Trenitalia: "Non sappiamo quando ripartiranno i treni"

Periodo pesantisimo per i pendolari romagnoli. Dopo la seconda ondata di maltempo che ha colpito violentemente la Romagna, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Faenza e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo.

Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. "A causa del perdurare delle condizioni meteo critiche che stanno interessando la regione Emilia Romagna, fanno sapere da Trenitalia - non si hanno al momento previsioni sul ripristino della circolazione ferroviaria". È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.