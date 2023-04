Nuova edizione del Festival “Rigenera”, una settimana di eventi dedicata all’architettura del futuro

Appuntamento con l’architettura del futuro Si terrà dal 15 al 23 aprile il Festival “Rigenera” che per la sua terza edizione sarà “Circolare” con numerosi eventi in tutte le città capoluogo dell’Emilia-Romagna, al quale partecipa anche l’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena. Il Festival farà il punto sulla cultura della buona progettazione, capace di dialogare e trarre ispirazione dalle arti visive, dalle esperienze di comunità e dalla collaborazione con la società civile, con la natura e con la spiritualità umana.

A Cesena, venerdì 21 aprile, per rendere omaggio al centenario dalla nascita dello scultore-architetto e artista Ilario Fioravanti, è stata organizzata una passeggiata di architettura attraverso due delle sue opere realizzate a Cesena tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Sessanta: il Quartiere Vigne e il Palazzo Almerici.

Rigenera - Circolare è un progetto vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura, seconda edizione, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura e ideato dalla Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia e co-organizzato dagli Ordini degli Architetti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Partner del Festival sono anche i Comuni di Reggio Emilia, Modena, Rimini e Ravenna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Cnaccp, della Federazione degli Architetti dell’Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri di Reggio Emilia, del Consiglio nazionale dei Periti Industriali.

Il convegno Inaugurale su “L’Architettura Rigenerativa” è in programma il 15 aprile al Tecnopolo di Reggio Emilia e i talk degli ospiti internazionali Umberto Napolitano e João Ferreira Nunes, rispettivamente nella sede di Iren Smart Solutions di Reggio Emilia e al teatro degli Atti di Rimini. Si potrà inoltre partecipare alle passeggiate dedicate a scoprire l’architettura contemporanea di ogni città dell’Emilia-Romagna e a incontri aperti a tutti per approfondire il tema della rigenerazione urbana oggi.

Rigenera sarà anche la cornice per la prima edizione del “Premio Architettura Emilia-Romagna”, un riconoscimento che intende promuovere la disciplina architettonica nella sua dimensione sociale e come arte di far vivere bene le persone, progettando in maniera ragionata la città e l’ambiente, per generare qualcosa di nuovo, utile e bello. Tra gli oltre 90 progetti candidati, 10 finalisti saranno invitati alla cerimonia di presentazione che si svolgerà sabato 22 aprile alla Darsena del Sale a Cervia. Qui la giuria assegnerà tre medaglie (oro, argento e bronzo) valutando originalità, efficacia e impatto dell’opera, tali da definire soluzioni innovative in un’ottica di trasformazione territoriale. Verrà anche pubblicato “EmiliaRomagna0023 - Guida di Architettura Contemporanea”, volume dedicato a una selezione dei migliori progetti nella regione, molti dei quali nati dalla rigenerazione di edifici e luoghi storici, Corsiero Editore.

Fra le iniziative collegate, a Forlì l’evento incentrato sull’architettura razionalista, una passeggiata lungo il viale della Stazione che si terrà sabato 22 aprile e che porterà all’attenzione un insieme di edifici unici nel loro genere, frutto di un vasto progetto di riqualificazione urbana avviata nei primi anni ’20 e terminata alla metà degli anni ’30 del secolo scorso.