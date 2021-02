Forlì ricorda l'ex sindaco Angelo Satanassi nel decennale della scomparsa

Nel decennale della scomparsa saranno diverse le iniziative che ricorderanno Angelo Satanassi, sindaco di Forlì dal 1970 al 1979. La prima ci sarà lunedì in occasione della seduta del Consiglio comunale, con il ricordo che sarà aperto dal primo cittadino Gian Luca Zattini. Il momento avverrà alla presenza di Familiari di Angelo Satanassi e di una delegazione del Comitato per l'anniversario coordinato da Sauro Sedioli e Nadia Masini. La seduta del Consiglio Comunale sarà in streaming su www.comune.forli.fc.it .



Giovedì 18 febbraio, alle 11 (giorno esatto del decennale della scomparsa) "Romagna Acque - Società delle Fonti" organizzerà una iniziativa di alto valore simbolico per ricordare Satanassi che, in qualità di sindaco di Forlì, fu anche presidente del Consorzio Acque. Proprio grazie alla attività, all'impegno, alla convinzione e alle scelte Angelo Satanassi rappresenta uno dei padri fondatori della Diga di Ridracoli e dell'Acquedotto della Romagna.