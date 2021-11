Forlimpopoli, due incontri online per i genitori promossi dal Centro Famiglie Territoriale

Doppio appuntamento on-line il 4 ed il 10 novembre nell’ambito degli incontri promossi dal Centro per le Famiglia della Romagna Forlivese, cui fa capo anche il Centro di Forlimpopoli. Giovedì, in particolare, alle 18.00, la Coordinatrice psicopedagogica dei Servizi per l’infanzia 0-6 Fabiola Crudeli terrà si soffermerà sul tema “Fuori dalla casa, dentro la relazione” sull’educazione in natura e negli spazi aperti (cui seguirà, sempre a novembre, un laboratorio di apprendimento esperienziale per bambini e genitori), mentre mercoledì 10 novembre, alle 20:30 Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore, terrà un incontro sulle aspettative dei genitori rispetto ai figli adolescenti dal titolo “Chi sono? Chi vuoi che io sia?”. Iscrizioni (gratuite) e informazioni sul sito icos.comune.forli.fc.it oppure chiamando il Centro per le Famiglie allo 0543 712667