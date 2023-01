Forlimpopoli, la rivoluzione a tavola dopo il covid: al nido i genitori testano il menù sano per i loro bimbi

Un nuovo menù, all'insegna del cibo sano, al nido d'infanzia “La casa di Mary Poppins” di Forlimpopoli, con il coinvolgimento anche dei genitori. Ad elaborarlo la dottoressa biologa nutrizionista Daniela Biserni, che ha inserito tra le portate cereali e sapori anche un po’ dimenticati. "È stato un po’ intenso il percorso per questo cambio menù, ma ci siamo riusciti con ottimi risultati - spiega -. Un alimentazione sana, curata e mirata per crescere sani, con materie di altissima qualità".

Ma come vengono preparate le portate? "Ogni giorno la cuoca si occupa di andare personalmente a fare la spesa, scegliendo cibi freschi per poi prepararli con cura e amore nella cucina che si trova all’interno del nido", spiega la dottoressa. Dopo quasi due anni di menù stilato dalla dottoressa Biserni, avendo riscontrato successo da parte dei bambini, hanno organizzato una serata invitando i genitori a cena, per dare modo di assaggiare e gustare i piatti che i loro ?gli mangiano nel quotidiano.

L'appuntamento si è svolto martedì scorso, alla presenza anche della dottoressa che si è messa a disposizione dei genitori per rispondere a tutti i dubbi, domande e chiedendo consigli sulla nutrizione, argomento che sta a cuore ai genitori. "E' stata una bella serata, perchè, oltre a soddisfare il palato e la curiosità di “come mangiano i bimbi al nido”, ha alimentato il sapere. Preparare da mangiare per i propri ?gli alimenta quel legame d’amore che passa attraverso il cibo".