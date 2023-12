Forlimpopoli, ristorazione scolastica: si presentano l’app ‘scuola menù’ e la nuova cucina centralizzata comunale

Si parlerà di ristorazione scolastica nell’incontro che il quarto settore del Comune di Forlimpopoli ha organizzato per giovedì, alle 18,30 nella sala del consiglio comunale. Rivolta a insegnanti e genitori dei bambini iscritti dai nidi alle secondarie di primo grado, l’iniziativa servirà per presentare le nuove linee guida della Regione Emilia Romagna per la quanto riguarda la ristorazione scolastica, l’app ‘scuola menù’ e la nuova cucina comunale centralizzata di Forlimpopoli. Interverranno, fra gli altri, la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Sara Pignatari, la responsabile del settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport Milena Rossi, la responsabile dell’Ufficio Scuola Noris Bondi, la dietista incaricata dall’Amministrazione comunale Giuseppina Campo e il capocuoco della cucina comunale Andrea Monti con il suo staff.