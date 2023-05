Forlimpopoli, si attiva Centro Operativo Comunale: chiudono anche centri diurni socio assistenziali ed educativi

In vista dell'ondata di maltempo, il sindaco Milena Garavini sta procedendo ad attivare il Centro Operativo Comunale, responsabile delle attività di protezione civile a livello locale. Il primo cittadino invita "alla massima precauzione e a limitare al minimo gli spostamenti". Le scuole rimarranno chiuse come già previsto per la festa del Patrono. Rimarranno inoltre chiusi a scopo precauzionale Centri diurni socio assistenziali ed educativi di ogni tipo ordine e grado.

"L'eventuale chiusura per le giornate successive delle scuole e di questi servizi sarà decisa alla luce degli effettivi eventi atmosferici della giornata di martedì e comunicata attraverso gli appositi canali informativi", comunica Garavini. Per monitorare l’evolversi degli eventi: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. Quanto ai comportamenti da seguire si rimanda al link https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/informati-e-preparati.