Forlimpopoli, volontari al lavoro nei parchi per "la Giornata invernale di cura del verde pubblico"

Torna anche quest’anno la Giornata invernale di cura del verde pubblico a Forlimpopoli. Cittadini volontari che si prendono cura delle piante di parchi e giardini pubblici, un esempio concreto di cura del bene comune. In prima fila le associazioni Funghi e Flora e Gruppo Alpini di Forlimpopoli e le altre realtà aderenti alla Consulta Ambiente del Comune. Appuntamento alle ore 8,15 di sabato al parcheggio del Parco Urbano Luciamo Lama, punto di partenza delle squadre coordinate dal Pastore degli Alberi Guido Braschi e dall’ufficio Ambiente.

Forlimpopoli prevede due giornate annuali con i volontari per la cura del verde: una in autunno ed una ad inverno inoltrato. In particolare si presta attenzione alle piccole potature e alla manutenzione degli alberi dei bimbi nati. L’occasione è utile anche per chi volesse associarsi a Funghi e Flora ed al gruppo Alpini; chi fosse interessato può trovare i recapiti in rete o presentarsi direttamente sabato mattina.