Forme di affiancamento e accoglienza per bimbi e famiglie: al via un ciclo di incontri

Al via un ciclo di informazione, formazione e orientamento “Sulle varie forme di Accoglienza”. Gli incontri si terranno nelle serate di giovedì 11 e 18 aprile, giovedì 9 e mercoledì 15 maggio - dalle 20.30 alle 23.30 al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, via Tina Gori 58 (ingresso a fianco al Conad Ravaldino). Per info e iscrizioni contattare il Centro Affidi del Comune di Forlì (recapiti telefonici 0543 712690 - 712689; email chiara.mascellani@comune.forli.fc.it). L'accoglienza, si legge nella presentazione dell'incontro, "è una risorsa preziosa e importante per bambini e famiglie che vivono situazioni, anche temporanee, di difficoltà; ma è una forma di prevenzione, di cura e di investimento per il benessere delle famiglie e per il futuro della nostra comunità".