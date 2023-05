Frane, agli aggiornamenti da Portico: "Il Monte di Re è chiuso al traffico, è altamente pericoloso"

E' difficile la situazione anche a Portico e San Benedetto. Informa il sindaco Maurizio Monti: "il Monte di Re è chiuso al traffico in quanto altamente pericoloso, si tratta dell'unica via per i mezzi di soccorso e dobbiamo evitare di compromettere ulteriormente la stabilità del manto stradale già molto precario". Per quanto concerne l'approvvigionamento beni di prima necessità, il Centro Protezione Civile Comunale continuerà a passare presso le abitazioni per richiedere eventuali di approvvigionamenti alimentari di prima necessità e provvederà al reperimento degli stessi, presso le strutture raggiungibili e alla consegna della spesa presso il domicilio".

Per quanto concerne il servizio medico, "il dottor Zannetti la prossima settimana, salvo nuovi disagi stradali, garantisce il normale orario di ambulatorio. Per necessità di farmaci si può contattare lo stesso Zannetti telefonicamente o via Whatsapp (3315812828) e lo stesso provvederà ad emettere la ricetta online che permetta il ritiro dei farmaci direttamente presso la farmacia". Per quanto riguarda i rifiuti, "Alea è in grado di garantire il solo ritiro dell'umido che avverrà nelle normali giornate di calendario. Per carta, plastica e secco al momento i mezzi più pesanti sono impossibilitati a transitare per cui in caso di contenitori pien si può stoccare queste tipologie di rifiuti in sacchi che verranno ritirati al primo passaggio utile".

Per le linee elettriche e telefoniche Tim, "tutti gli operatori stanno lavorando incessantemente per ripristinare le forniture". Le scuole saranno chiuse fino a mercoledì. Per segnalazioni di criticità il sindaco invita a recarsi negli uffici comunali, aperti anche sabato e domenica. Questi alcuni numeri telefonici: servizio spesa 3288765580 (Francesca), 3458397790 (Oscar) e 3396807852 (Serena). Per informazioni emergenza maltempo e informazioni viabilità si può contattare il numero 3288789065 (Maurizio).