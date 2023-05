Frane e famiglie evacuate, la deputata Tassinari: "Anche queste persone non vanno dimenticate"

“Ci sono anche nell’Appennino romagnolo alcune famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case, minacciate dalle frane. Queste persone vanno aiutate in tutti i modi e non vanno abbandonate e dimenticate”. Lo sostiene la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale azzurra per l’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, che domenica ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto di persona, salendo la valle del Montone fino a San Benedetto in Alpe e rientrando da Modigliana e Faenza.

Racconta la deputata: "Ho trovato strade distrutte da frane ovunque, come ho già raccontato ieri per esempio della SS67 che attraversa la valle del Montone. Ma anche tutte le strade intervallive provinciali o quelle comunali. A San Benedetto in Alpe, per esempio, ho incontrato i volontari della Fraternita di Misericordia, molto impegnati ad aiutare la popolazione locale. Ma il loro principale problema resta quello dei collegamenti con Forlì, attraverso la Statale 67, sulla quale l’Anas sta lavorando alle frane del Casone sopra Dovadola e alle porte di Rocca. Alcune case di San Benedetto sono minacciate da una grossa frana, che ha già raggiunto la casa di Onorio Nannetti, che, insieme alla sua famiglia e ad una quindicina di abitanti, ha lasciato le abitazioni.

"Questa drammatica situazione mi ha molto colpito ed esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie evacuate, in particolare a quella di Nannetti che si trova nel rischio di vedersi spazzata via una vita di lavoro e sacrifici, di cui la casa è il simbolo, come per molti cittadini italiani”, prosegue. Da San Benedetto la parlamentare ha raggiunto anche la frana di Ca’ della Via, sulla provinciale marradese a 2,5 chilometri dal paese, dove una enorme frana con fronte di circa 200 ha spazzato via la strada fino al sottostante torrente. “E’ rimasto solo un grande salto come un burrone”. A Modigliana, la cittadina dell’Appennino fra le più colpite dell’Appennino dalle frane, la deputata Tassinari ha incontrato il sindaco Jader Dardi, con alcuni collaboratori.

“A Modigliana mi ha colpito positivamente il fatto che un ingegnere e un geometra sono arrivati da una regione dell’alta Italia, come supporto al personale tecnico comunale locale per quanto riguarda l’emergenza frane e maltempo. Questo modello potrebbe essere di esempio anche per altri comuni alluvionati e fortemente colpiti da frane”. Conclude la deputata Tassinari: “Questo breve ma intenso sopralluogo in alcuni luoghi dell’Appennino mi ha permesso di conoscere più da vicino alcune situazioni drammatiche che cercherò di portare a Roma, in parlamento e nel governo, dove si decideranno gli aiuti per tutte le popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dagli eventi eccezionali del maltempo dei giorni scorsi, dal mare al crinale dell’Appennino, nessuno escluso”.