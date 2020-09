Fridays for future, i volontari a caccia di rifiuti tra il quartiere dei Portici e piazza Saffi

In occasione della Giornata mondiale di Azione per il clima gli attivisti di Fridays for Future Forlì hanno raccolto i rifiuti nel quartiere dei Portici fino ad arrivare in Piazza Saffi.

"Che valore può avere un'azione come questa? Nell'immediato, forse, non avrà chissà quale impatto positivo per il nostro pianeta e forse nemmeno per il decoro della città che abitiamo. Tuttavia tali azioni fanno sì che sempre più persone si sentano coinvolte più attivamente nella lotta per il futuro nostro e di chi verrà dopo di noi. Questa azione così apparentemente piccola può innescare un cambiamento, può smuovere le coscienze, generare dibattiti, spronare all'azione. Perché è sempre così che si inizia: da piccole cose. Dal coraggio di innescare il cambiamento in chi ci sta attorno".

Continuano i volontari: "La nostra azione non vuole essere un punto d'arrivo, bensì un punto di partenza: il futuro è nelle mani di governi che lo stanno saccheggiando e al contempo negano di essere complici di questo furto. Per noi fallire non è un'opzione. Lottare è la sola alternativa possibile. Ci vediamo il 9 ottobre per lo sciopero nazionale. E dobbiamo farci sentire forte. Perché non avremo un altro pianeta su cui andare quando avremo definitivamente devastato il clima di questo".