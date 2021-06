Fu segretario della Cgil e vicepresidente del Senato: ricordato in Consiglio comunale Luciano Lama

In occasione del centenario della nascita e del 25esimo anniversario della sua scomparsa, il Consiglio Comunale di Forlì, ha commemorato Luciano Lama. Oltre al discorso del sindaco Gian Luca Zattini sono intervenuti il presidente dell’Associazione Luciano Lama Valter Bielli e il segretario generale della Cgil di Forlì Maria Giorgini.

Romagnolo di nascita e strettamente legato alla città di Forlì, per tutta la vita, Lama fu il primo segretario della rinata Camera del lavoro di Forlì dopo la Liberazione, nell'autunno 1944. In quel difficile periodo guidò a livello provinciale il sindacato unitario che comprendeva tutte le componenti sociali e politiche. Da Forlì ebbe così inizio il suo percorso che lo vide subito protagonista anche ai vertici del sindacato unitario italiano, poi segretario nazionale della Cgil e che lo portò anche in Parlamento.

Nel corso del 2021 si terranno diverse iniziative in ricordo di Lama. In luglio a Forlì e a Cesena verrà presentata la ricerca “Giovani Lavoro e Sindacato” la cui pubblicazione con autorevoli saggisti e dirigenti sindacali nazionali sarà presentata a Bologna in autunno. A settembre è prevista una mostra fotografica dedicata a Luciano Lama presso il Comune di Cesenatico. Ci saranno poi due convegni a Roma “Lama e l’impegno su Welfare e Previdenza” e “Lama e il suo impegno internazionalista”. E’ previsto un ulteriore convegno nazionale a Bertinoro “Lama e il suo impegno per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in collaborazione con le categorie nazionali della Cgil. Omaggio il 14 ottobre con una iniziativa al Senato della Repubblica in memoria di “Luciano Lama : uomo delle istituzioni”.