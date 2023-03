Fumo, alcol e droghe, esperienze di vita pericolose: la lotta alla dipendenze parte dalle scuole

Si è svolto giovedì mattina il primo dei due incontri con i 200 alunni delle classi prime dell’Istituto Superiore di Alberghiero “P. Artusi” sul delicato tema delle dipendenze da fumo, alcol e droghe. Il progetto viene attuato dal Rotary Forlì Club Tre Valli attraverso i consigli del dottor Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena, con il coordinamento del professor Marco Susanna e del Distretto regionale Rotary 2072.

La sedentarietà, la corretta alimentazione, la prevenzione delle malattie infettive, l’infertilità, l’impiego ossessivo della tecnologia, gli incidenti stradali, i disturbi del comportamento alimentare, i rischi legati all’ambiente di vita e appunto il contrasto a fumo, alcol e droghe, nell’ambito scolastico e sociale, sono alcuni fra i molti elementi e le tante variabili delle attività regionali del Rotary in questo ambito, che incideranno – in male o in bene – sulla salute futura e il benessere dei giovani della nostra collettività.

Il progetto “A Scuola in Salute” nasce dalla constatazione che la principale caratteristica dell’età adolescenziale, che inizia già dai 10 anni, può portare i giovani al desiderio di tentare nuove esperienze, anche pericolose. L’adolescente, spesso, desidera “rischiare” e per questo può adottare comportamenti irregolari, che possono influire negativamente su salute e benessere. Ogni volta che il giovane supera un’esperienza azzardata, si sente potente e accettato, sottovalutando, in più occasioni, le conseguenze negative di una scelta sbagliata.

Dopo la prima parte informativo-divulgativa, i ragazzi hanno rivolto decine di domande all’esperto presente a dimostrazione dell’interesse suscitato dalle sue parole in una scuola che fa del ben-essere la parola principe della sua mission. Intervenendo a favore della popolazione scolastica in età adolescenziale si possono, quindi, prevenire molte circostanze a rischio e varie malattie. Lo slogan scelto dalla Regione Emilia-Romagna “Costruiamo salute”, per racchiudere tutte le attività di prevenzione e di promozione della salute, richiama, non a caso, l’impegno collettivo a favore delle giovani generazioni di tutta la nostra comunità.

"Il progetto - afferma il presidente Giorgio Amedei del Tre Valli - continuerà sicuramente anche negli anni futuri perché, come detto, l’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli ha intrinsecamente la filosofia della costruzione del benessere altrui, prima di tutto però devono essere questi ragazzi a star bene con sé stessi, conoscendo e magari insegnando agli altri cosa fare e non fare per sperare, nonostante tutto, che tanti piccoli semi sparsi possano dar vita a solide “piante” della salute".