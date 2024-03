Palloncini bianchi in cielo per salutare Davide, morto a 20 anni: "Nel Venerdì Santo Cristo se lo prende con sè in paradiso"

L'estremo saluto al giovane Davide Di Blasio è avvenuto in un giorno particolare per la cristianità, quello in cui sale sulla croce Gesù Cristo. Tanti i giovani che hanno voluto essere presenti, oggi pomeriggio, nel giorno del Venerdì Santo, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano per il funerale del giovane che è deceduto in un terribile incidente stradale lungo l'autostrada A1, a Piacenza, uno schianto che ha spezzato due vite: oltre a quella di Di Blasio anche quella di Abdullah Basil, che viaggiava sulla stessa auto.

Il parroco don Germano Pagliarani, nell'omelia ha raccolto lo smarrimento dei ragazzi presenti, ricordando che la "vita ha senso", in mezzo "al rumore del mondo distratto che conosce troppo spesso solo astuzia, calcolo e competizione e non sa credere abbastanza nel valore della vita". In questa giornata quindi "Gesù sale sulla Croce con Davide, lo prende con sé oggi nel Paradiso", ha continuato l'officiante. Il saluto a Davide è stato accompagnato, fuori dalla chiesa, con un lancio di palloncini bianchi in un cielo anch'esso bianco e mesto.

Davide Di Blasio venerdì scorso viaggiava in direzione nord sulla A1 all'altezza di Piacenza, alla guida di una "Renault Clio" insieme al 26enne pakistano Abdullah Basil e un minorenne di nazionalità rumena. Improvvisamente, sotto una coltre di nebbia, l'auto è finita contro il new jersey centrale in cemento, sbandando quindi nella prima corsia mentre stava sopraggiungendo un mezzo pesante. Nell'urto i due giovani sono morti sul colpo, mentre un terzo, minorenne di origine rumena, ha riportato gravi lesioni. "Dibla", come era conosciuto dagli amici, aveva frequentato la sezione A dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci", diplomandosi nel 2022. La famiglia abita in via Cerchia.