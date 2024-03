Fissata la data per dare l'estremo saluto a "Dibla", morto a 20 anni in un incidente in autostrada

Un Venerdì Santo non solo all'insegna della passione e crocefissione di Cristo, ma anche del lutto più profondo per la comunità di Bussecchio. Oggi, venerdì, alle 15 si tiene l'ultimo addio a Davide Di Blasio, 20 anni compiuti da poco, il giovane che è morto nell'incidente stradale venerdì scorso sull'A1 assieme a Abdullah Basil, ragazzo di origine pakistana residente anch'egli a Forlì. Il funerale di 'Dibla' si celebrerà nella chiesa di San Giuseppe Artigiano di viale Spazzoli, essendo la famiglia Di Blasio residente in via Cerchia.

Di Blasio viaggiava in direzione nord sulla A1 all'altezza di Piacenza alla guida i una "Renault Clio" insieme al 26enne pakistano ed un minorenne di nazionalità rumena. Improvvisamente, sotto una coltre di nebbia, l'auto è finita contro il new jersey in cemento, sbandando in un'altra corsia della carreggiata mentre stava sopraggiungendo un mezzo pesante. Nell'urto il ventenne è deceduto sul colpo insieme al pakistano, mentre il minorenne ha riportato gravi lesioni. "Dibla", come era conosciuto dagli amici, aveva frequentato la sezione A dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci", diplomandosi nel 2022.