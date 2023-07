Gesto di cuore dell'associazione "Genitori Saffi" per le primarie alluvionate "Tempesta" e "Pio Squadrani"

L'Associazione Genitori Saffi, con le attività che propone, è da sempre in prima linea per sostenere sia le famiglie che la scuola. Nell'emergenza "alluvione" che ha investito il territorio forlivese, si è fatta trovare pronta. Sin da subito, infatti, ha devoluto un contributo di 500 euro al Comune di Forlì. Poi, con la festa di fine anno, organizzata anche in collaborazione con il comitato di Quartiere Spazzoli (una piccola merenda accompagnata da una divertente animazione), l'associazione ha raccolto fondi da destinare alle famiglie colpite dall'alluvione.

Il ricavato di circa 2mila euro è stato completamente devoluto a favore di famiglie particolarmente colpite e alle primarie "Pio Squadrani" e "Livio Tempesta": sono stati donati buoni spesa per l’acquisto di libri, materiale didattico e vestiario per la scuola presso alcune attività dei quartieri Romiti e Cava. Un gesto teso a sostenere sia le famiglie che le attività commerciali. L'associazione "ringrazia tutti i genitori e gli insegnanti della scuola che hanno partecipato numerosi e con entusiasmo alla festa di fine anno e alle iniziative benefiche che hanno permesso di aiutare chi si trova in difficoltà".