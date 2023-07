Dopo anni di e-commerce, apre in centro un negozio di abbigliamento creato da lui

Estro, determinazione e capacità. Matteo Mariani, 28 anni, dopo anni di e-commerce, da una settimana, ha aperto il negozio monomarca "Nuages rouges", con capi di abbigliamento per uomo disegnati da lui. Il negozio si trova all'angolo tra corso Mazzini e viale Vittorio Veneto.

Matteo ha iniziato a lavorare nell'azienda edile di famiglia a 15 anni, ma d'estate, per arrotondare, visto che è da sempre la sua grande passione, ha lavorato part-time anche come addetto alle vendite presso alcuni negozi di abbigliamento locali. "Sono un autodidatta ma ho studiato moltissimo - spiega Matteo - tanto da arrivare a disegnare per marchi importanti, poi ho deciso di fondare un brand tutto mio. Quando si tratta di pochi pezzi li realizzo insieme alla mia modellista, ma per i capi in serie io disegno e collaboro con manifatture esterne. L'azienda vera e propria è nata lo scorso anno grazie anche a due amici che credono in me, Andrea Simone e Vasile Anghel, e che mi hanno aiutato a livello economico".

I tessuti sono pregiati, le stampe molto curate e uniche. "Sì, abbiamo camicie di seta - continua Matteo - che vestono unisex, quindi sono richieste anche dalle donne, che costano 250 euro. Abbiamo anche maglioni da 400 euro, ma ci sono prodotti anche molto meno cari. La caratteristica è che non si trovano in giro, sono pezzi originali e molto curati con stampe a marmo, elementi etruschi autentici, tagli eleganti e morbidi". All'inizio avrebbe voluto aprire a Riccione perché da sempre è una piazza commercialmente interessante, ma poi hanno pensato che Forlì, la sua città, era altrettanto appetibile e così ha creato questo negozio con un salotto interno chic e un'assistenza vendita personalizzata e unica.