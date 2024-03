Giovane non trova il suo gruppo Scout, scattano le ricerche: costretto a passare la notte all'addiaccio

La notte di venerdì si è svolto un intervento del Soccorso Alpino per la ricerca di un giovane disperso nei pressi del Bivacco Gralli (comune di San Godenzo). Un gruppo di scout aveva deciso di trascorrere la notte presso il bivacco lasciando le indicazioni ad un amico che non riusciva a giungere in tempo a causa di impegno personale. Nonostante gli amici avessero lasciato le indicazioni lungo il sentiero e tramite messaggio il ragazzo non è riuscito a giungere a destinazione. Dopo aver provato a cercarlo senza esito (con scarsissima copertura telefonica e il meteo avverso) e preoccupati della situazione, gli amici hanno attivato i soccorsi chiamando la centrale operativa 118 di Firenze.

Quest'ultima ha attivato per le ricerche il SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscana), il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sono così iniziate le ricerche del disperso (un giovane di 21 anni residente a Forlì) sui sentieri principali e nelle zone limitrofe ma senza esito, nonostante l'auto del giovane fosse rimasta tutta notte al passo Tre Faggi. Questa mattina il disperso, dopo aver trascorso la notte all'addiaccio, fortunatamente con il giusto equipaggiamento, è riuscito in autonomia a raggiungere il bivacco dove è stato successivamente raggiunto dai tecnici e, recuperato con il mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco, è stato riportato sulla strada dove era presente l'ambulanza che ha visitato il giovane che ha rifiutato in ultimo l'ospedalizzazione.