Sanguinoso pestaggio in piena notte nel cuore del centro storico, feriti quattro giovani: è caccia agli aggressori

Hanno riportato lesioni e fratture guaribili tra i 10 ed i 30 giorni. Sono le conseguenze di un sanguinoso pestaggio subìto da quattro giovani, appena diciottenni, avvenuto nella nottata tra sabato e domenica nel cuore del centro storico di Forlì. Sull'episodio sono in corso le indagini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Forlì. Il tutto si è consumato poco prima delle 4. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il quartetto era appena uscito dal locale da ballo di via Dei Filergiti per incamminarsi a mangiare un kebab in un negozio aperto a quell'ora, quando lungo il percorso ha incrociato un gruppetto di giovani, a quanto pare nordafricani, che si è avvicinato con la scusa di una sigaretta. I quattro, stando a quanto ricostruito dal personale delle Volanti, ha risposto che non ne erano provvisti, ma che potevano offrire loro in prestito una elettronica con liquido al gusto di tabacco.

I quattro a quel punto sono stati malmenati e inseguiti fin dentro al fast food del kabab. Il gruppetto dei 5 aggressori avrebbe continuato il pestaggio dentro il locale, sotto gli occhi dell'esercente, facendo perdere le loro tracce col favore delle tenebre. Alcuni di loro erano incappucciati. Le vittime a quel punto hanno chiesto l'intervento della Polizia e del 118. I quattro presentavano infatti lesioni e fratture, venendo poi dimessi dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì con una prognosi iniziale tra i 10 ed i 30 giorni. Nel frattempo le indagini dei detective della Polizia proseguono, anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.