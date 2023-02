Gli studenti dipingono una parete a Santa Maria Nuova: si avvicina il momento dell'inaugurazione

È anticipata, a causa delle previsioni meteo sfavorevoli per il fine settimana, la realizzazione dell’opera di street art a cui hanno lavorato la 3C e la 3D della scuola secondaria di Santa Maria Nuova Spallicci, con la regia dell’artista Alessandro Tricarico e che occuperà una parete messa a disposizione dalla Cooperativa Agricola della frazione. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione del Conad Margherita Panighina, si colloca all’interno del festival Paesaggi Plurali, voluto dall’Amministrazione comunale e diretto dalla cooperativa “Casa del cuculo”, che ha ricevuto nel 2022 finanziamenti della Regione Emilia-Romagna.



“Il meteo sfida ancora la realizzazione dell’opera di arte pubblica a Santa Maria Nuova, ma i ragazzi e le ragazze non si fanno abbattere e anticipano tutto!” scrivono gli organizzatori. L’inaugurazione, organizzata dai ragazzi e dalle ragazze, sarà parte integrante dell’opera e verrà anticipata a giovedì, alle ore 17,00 in via Togliatti 56, a Santa Maria Nuova di Bertinoro, nella parete anteriore del Consorzio Agrario.