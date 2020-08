Guardia di Finanza, avvicendamento alla guida del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Dopo due anni, il tenente colonnello Omar Salvini lascia il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Forlì, per raggiungere la città di Torino, ove assumerà il nuovo e prestigioso incarico di comandante del locale Gruppo territoriale. Dopo aver concluso nel corso della settimana i saluti di commiato alle Autorità provinciali con le quali si è interfacciato ricevendo sempre incondizionato sostegno, nella giornata odierna, l’Ufficiale, ha ceduto il comando del Reparto salutando e ringraziando per il lavoro svolto tutti i militari dipendenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli subentra il tenente colonnello Marco Gianoli, originario di Varese, il quale, da ufficiale superiore ha prestato servizio alle sedi di Milano, Bologna e in ultimo di Roma nei Reparti Speciali della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Antitrust. Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza economico finanziaria, ha svolto attività pubblicistica e d’insegnamento presso diversi istituti di post formazione. E’ sposato.



Il comandante provinciale, Col.t. IssmiUgo Poggi, ha salutato e ringraziato il tenente colonnello Salvini per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante la sua permanenza a Forlì, formulando i suoi migliori auspici al tenente colonnello Gianoli per il comando appena assunto.