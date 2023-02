Guardia di Finanza, un primo approccio con la realtà operativa: un accademista in tirocinio in provincia

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, il colonnello Vito Pulieri, ha ricevuto mercoledì mattina il sottotenente Giovanni Capasso - proveniente dall’Accademia del Corpo di Bergamo - destinato a svolgere un periodo di tirocinio in Romagna. Il giovane Ufficiale - che è al 2° anno di applicazione e frequenta il 119esimo corso "Due Piavi IV" - avrà modo di consolidare, così, la propria esperienza formativa in vista della futura immissione in servizio, unendo alle nozioni di natura teorica, acquisite nel corso di questi anni di studi presso il massimo istituto di formazione del Corpo, la parte di esperienza pratica.

Il tirocinio, che avrà la durata di circa tre settimane, si svolgerà al Gruppo di Cesena, ove l’Ufficiale allievo potrà partecipare, in qualità di «osservatore» e sotto la costante supervisione del Comandante di Reparto, alle varie attività di servizio in corso di svolgimento. Una full immersion che gli consentirà di avere un primo approccio con la realtà operativa ed entrare nelle dinamiche di lavoro di un Reparto territoriale impegnato in prima linea nei vari comparti della mission istituzionale della Guardia di Finanza.

Durante l’attività formativa, infatti, il giovane ufficiale avrà modo di approfondire concretamente tematiche operative che spaziano dalla «tutela delle entrate», analizzando le fasi di programmazione, pianificazione ed esecuzione delle verifiche e dei controlli fiscali, a quelle attinenti alla «tutela della spesa pubblica», esaminando le peculiarità delle attività di contrasto delle frodi in danno del bilancio dello Stato, dell’Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali, per finire a quelle rivolte al «contrasto della criminalità economico-finanziaria», apprendendo le tecniche di esecuzione delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio, di sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, di ricostruzione dei profili patrimoniali.

L’attività addestrativa darà all’Ufficiale la possibilità di misurarsi direttamente con il personale, così da poter mettere in pratica la propria capacità di leadership e accrescere ulteriormente la consapevolezza del ruolo che sarà chiamato a ricoprire assieme agli altri giovani che scelgono di diventare Comandanti di Reparto. Proprio in questi giorni, peraltro, è stato indetto il bando di concorso per l’ammissione di 69 Allievi Ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2023/2024. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).