I parchi della città si arricchiscono di nuovi giochi, il sindaco: "Vogliamo aree verdi a misura di famiglia"

I parchi di Forlì si arricchiscono di nuovi giochi e strutture ludiche per bambini. "Vogliamo - afferma su Facebook il sindaco Gian Luca Zattini - che le aree verdi nella nostra citta siano a misura di famiglia, con spazi sicuri per la condivisione di momenti sereni in compagnia dei piu piccini. Vogliamo soddisfare le loro esuberanti esigenze facendoli divertire in sicurezza, in ambienti totalmente rinnovati e calibrati sulla loro spontanea natura. Ci stiamo lavorando". Il primo cittadino ha documentato sui social i lavori in corso al Parco Dragoni, con l'implementazione di scivoli ed altri giochi.

"Con l’ausilio dei nostri tecnici e di tutto il personale comunale, stiamo costruendo una citta piu sicura, piu bella e piu vivibile". Tra i commentatori c'è chi sottolinea che il Parco Urbano "ha enormi potenzialità, ma per i bambini c'è davvero poco"; chi ricorda che "un altro polmone verde da non dimenticare è il Ronco Lido", oggetto di recente di lavori di riqualificazione. Tra i parchi che vengono inoltre citati dai follower anche quello della Resistenza, anche quest'ultimo oggetto di manutenzione, quello di via Martiri Ebrei al Quattro e quello di Carpinello.