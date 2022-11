I "Senior" viaggiano con Coldiretti Forlì-Cesena, 52 i partecipanti alla trasferta marchigiana a Marotta

Terminato il ciclo di iniziative dell’anno 2022 organizzato da Coldiretti Senior di Forlì-Cesena e rivolto a tutti gli associati. “Dopo 2 anni di stop, causati dalla pandemia che ci ha costretti a sospendere tutti gli appuntamenti in presenza - racconta Cesare Garavini Presidente di Coldiretti senior Forlì-Cesena - a Gennaio 2022 abbiamo finalmente ripreso le tante attività che animano la vita della nostra associazione. Prima la settimana bianca, l’uscita ad Acqualagna, per concludere con la tradizionale festa della famiglia, il soggiorno a Ischia a fine ottobre e l’ultima giornata trascorsa giovedì a Marotta (località balneare di Pesaro); proponiamo iniziative che permettono ai nostri coetanei, ma anche a chiunque desideri unirsi a noi, di viaggiare, scoprire nuovi territori ed apprezzare l’autenticità del Made in Italy anche in zone diverse da quelle dove siamo abituati a vivere”. Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati e si occupa di difendere e rivendicare i diritti dei propri iscritti nell’ambito del sistema Coldiretti di Forlì-Cesena.

"Fondamentale inoltre, l’attività all’interno del Cupla, il coordinamento delle associazioni pensionati lavoratori autonomi che, nelle ultime settimane si sta focalizzando soprattutto sulla valutazione del sistema sanitario provinciale e regionale e in particolar modo sulle modalità di spesa delle ingenti risorse del PNRR. Infine, in collaborazione con Epaca Forlì – Cesena il Patronato della Coldiretti che assiste e tutela i cittadini per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Federpensionati rappresenta presso gli istituti preposti le istanze dei propri associati in tema di pensioni e assistenza sociale, dando così voce e mettendo al centro della propria attività il bisogno di servizi alle persone. Nella giornata di giovedì, in cui ben 52 partecipanti hanno riempito con gioia il pullman di Coldiretti Senior, si è parlato molto degli argomenti che Coldiretti sta portando oggi ai tavoli tecnici e di confronto, in particolare tutti i partecipanti hanno firmato la petizione che Coldiretti insieme a Filiera Italia propongono per dire No al cibo sintetico e Sì al cibo naturale. E’ sempre possibile per chiunque lo desideri, firmare la petizione in tutti gli uffici Coldiretti e nei Mercati di Campagna Amica".