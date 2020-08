I Sikh ricordano i loro caduti in guerra e donano mille euro al Morgagni-Pierantoni

Si è svolta sabato mattina, al Cimitero dell'Indian Army di via Ravegnana, la cerimonia di commemorazione dei soldati Sikh, caduti sul suolo italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. La manifestazione, organizzata dall'associazione World Sikh Shaheed Military, si è svolta in formato ridotto in rispetto delle normative di sicurezza legate alla emergenza sanitaria in atto. La comunità Sikh è intervenuta comunque con una significativa delegazione di rappresentanti. Presenti alla commemorazione il sindaco Gian Luca Zattini, l'Addetto Militare presso l'ambasciata in Italia dell'India, delegazioni istituzionali del territorio e di Comuni emiliani e toscani, di rappresentanza delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

Per l'occasione la comunità Sikh durante l'evento commemorativo ha informato di aver raccolto 1.000 euro, da devolvere all'pspedale di Forlì Morgagni.-Pierantoni per l'emergenza Coronavirus. La motivazione rilasciata da rappresentanti della comunità: "Chi può lavorare è perché non si è ammalato, e anche come segno di gratitudine per la salute ricevuta è giusto che contribuisca in qualche modo alla salute di chi gli sta accanto. La comunità Sikh è molto unita e solidale non solo verso i propri membri, e da sempre è molto attenta alle esigenze della comunità che li ospita nella prospettiva di un reciproco e continuo aiuto che arricchisce chi lo porta e chi lo riceve".

"Non saremo mai abbastanza grati a chi, venendo dall’altra parte del mondo, ha raggiunto la nostra terra per combattere il regime nazifascista e restituirci la libertà - afferma il deputato Marco Di Maio, presente alla cerimonia-. Un sacrificio enorme, spesso pagato al costo della vita. Ogni volta è un’emozione essere qui, partecipare al ricordo di quei ragazzi morti sulle nostre terre, combattendo per un Paese diverso dal loro e per conquistare una libertà di cui non hanno potuto godere. A loro e a tutti i caduti rinnoviamo la nostra profonda, eterna gratitudine"