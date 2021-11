I valori della cultura sportiva: per i ragazzi dello Scientifico lezione speciale con l'arbitro Marco Piccinini

Le classi dell'indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico "Fulcieri Paolucci de Calboli" hanno incontrato lunedì Donato Leo, presidente Arbitri Aia sezione di Forli, e Marco Piccinini, stimato arbitro di calcio serie A; obiettivo dell'incontro la sensibilizzazione degli studenti sui valori positivi, in particolare quello educativo, dello sport, che si manifesta anche nel rispetto dell’avversario. Dopo il saluto iniziale della dirigente, Susi Olivetti, l'arbitro Piccinini ha tenuto una conversazione con gli studenti improntata sui valori della cultura sportiva proposti dal calcio, e ha risposto alle tante domande e curiosità provenienti dai ragazzi, emozionati e interessati alla sua esperienza e ai numerosi aneddoti riferiti alla sua attività di giudice di gara, che richiede grande rigore e determinazione. Al termine dell'incontro sono state presentate le modalità per divenire Arbitro di Calcio Federale e, dopo le fotoricordo, gli studenti hanno salutato e ringraziato l'arbitro per la grande disponibilità ed il bel racconto di vita personale.