Il bilancio 2023 dell’Avis di Rocca e Portico, superate le 140 donazioni: “Cresce l’interesse tra i giovani”

E’ positivo il bilancio 2023 dell’Avis comunale di Rocca San Casciano e Portico San Benedetto. L'attività di raccolta ha superato le 140 donazioni con un aumento percentuale ben oltre il 10 per cento sull'anno precedente. Il risultato è stato comunicato venerdì scorso durante l’assemblea annuale dei volontari donatori dell’Avis comunale alla presenza del presidente Roberto Mascioli. “Vi è stato un considerevole aumento dei volontari soprattutto grazie alle tante ragazze e ragazzi che nell’anno appena trascorso hanno iniziato il percorso volontario e disinteressato della donazione di sangue”, ha detto Mascioli.

“Più che positivo è stato il bilancio delle donazioni di plasma, importantissime perché indispensabili per la produzione di farmaci salvavita; queste sono quasi raddoppiate - ha proseguito il presidente -. I volontari dell'associazione hanno svolto una intensa attività promozionale, partecipando alle più importanti manifestazioni che si sono tenute nel territorio, incontrando i ragazzi dei nostri paesi. Per avvicinarsi ancor più ai giovani è stata da poco creata la pagina instagram dell'associazione che si affianca agli altri social e canali già utilizzati per avere un costante contatto con i donatori e con tutta la cittadinanza”.

L’assemblea ha permesso di approvare il bilancio redatto con scrupolosità dal tesoriere Oriano Rimini e delineare gli obiettivi futuri. A margine della riunione si è proceduto alla cerimonia di premiazione dei donatori che si sono distinti per anni di attività e numero di donazioni. A consegnare le medaglie e gli attestati è stata la vicepresidente Lavinia Leoni costante punto di riferimento dell'associazione. Quest’anno erano ben 12 i donatori premiati fra cui due medaglie doro assegnate a Miriam e Valentino decani dell'associazione. Antonio, Rebecca e Maikol poco più che ventenni sono stati i donatori premiati più giovani; hanno ottenuto il riconoscimento in Rame.