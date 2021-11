Il circolo Arci si "trasforma" in una sala studio per i ragazzi

Le associazioni universitarie Koinè, Udu Forlì in collaborazione col circolo arci Games Bond Forlì, comunicano una bella novità agli studenti universitari e liceali: l'inaugurazione di un nuovo spazio dedicato allo studio. "Venendo incontro alle numerose richieste da parte della popolazione studentesca forlivese in merito alla mancanza di spazi idonei allo studio e dopo una lunga e fruttuosa collaborazione con l'associazione Arci Games Bond di Forli - spiegano - si è potuto siglare un accordo per la concessione a titolo gratuito degli spazi del circolo nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 21 dal lunedì al sabato per poter creare una nuova sala studio per gli studenti".

La sala è dotata di connessione wifi e area ristoro e conta 70 postazioni con distanziamento Covid. L'accordo ha colto il parere favorevole delle istituzioni e in modo particolare dell'assessore alla cultura Melandri, che presiederà all'inaugurazione degli spazi e che si farà portavoce delle esigenze legate all'iniziativa presso l'amministrazione locale. L'appuntamento è per lunedì 15 novembre presso il circolo Arci Games Bond di via Daverio alle 17 per la cerimonia di inaugurazione alla quale prenderanno parte gli studenti, i vertici di Koine, Udu e del circolo Arci Games Bond.