Il futuro del Liceo Classico, sopralluogo nell'istituto: "Dalla Sala Icaro potenzialità per futuri congressi"

Il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore alle politiche educative Paola Casara e l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani, hanno effettuato mercoledì mattina un sopralluogo al liceo classico “G. B. Morgagni” per approfondire il tema della disposizione degli spazi dello stabile di proprietà comunale ma concesso, in gestione gratuita, all’amministrazione provinciale. Nello specifico, il dirigente scolastico del Liceo Classico Marco Lega, ha sottoposto all’attenzione del sindaco e degli assessori le potenzialità della sala polivalente “Icaro - 1”, ad oggi sottoutilizzata per le sue caratteristiche, le dotazioni tecniche e multimediali e la capienza.

L’ipotesi condivisa con l’amministrazione comunale e l’ingegner Gianluca Foca, dirigente del Servizio Edifici Pubblici del Comune di Forlì, sarebbe quella di valorizzare l’intero spazio con interventi di tinteggiatura, bonifica dei soffitti e sostituzione delle sedute. Aggiorna il sindaco: "Abbiamo ragionato con il professor Lega su un possibile futuro intervento di riqualificazione dell’aula magna in un’ottica di maggiore fruizione della stessa ad associazioni e semplici cittadini. La location, opportunamente sistemata, potrebbe diventare una sala congressi polifunzionale in grado di ospitare fino a 300 persone".

Dopo aver affrontato e risolto il tema del riscaldamento dell’Ex Collegio Aeronautico, riuscendo a garantire la massima continuità e il mantenimento del calore accumulato negli ambienti scolastici, il Comune di Forlì è pronto a ragionare sulla fattibilità di altri interventi volti ad elevare l’indice di fruibilità dell’intero plesso. Tra questi, appunto, vi rientra il possibile miglioramento dell’aula magna di Piazzale della Vittoria.