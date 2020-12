Il giorno del vaccino in diretta: domenica 'live' sui social con Vicini, Poletti e Ercolani

Diretta Facebook "straordinaria" domenica alle 18 sui canali social del deputato romagnolo Marco Di Maio. Sarà tutta dedicata all’avvio della più grande campagna di vaccinazione mai vista nella storia con la partecipazione in prima persone di tre dei primissimi ad essere sottoposti al vaccino anti-Covid.

L'appuntamento, infatti, vedrà come ospiti i professor Venerino Poletti (direttore Dipartimento Toracico Ausl Romagna e pneumologo famoso in tutto il mondo), Giorgio Ercolani (direttore del Dipartimento chirurgico) e Claudio Vicini (direttore dipartimento Testa-Collo e otorino di fama internazionale), che saranno tra i primi ad essere sottoposti al vaccino domenica.

Sarà l'occasione per parlare della genesi dal vaccino, degli effetti attesi, dello svolgimento delle operazioni e per rispondere alle domande che il pubblico potrà rivolgere, come sempre, in tempo reale. Per assistere alla diretta, a partire dalle ore 18 sarà possibile collegarsi su https://fb.com/dimaiomarco/live o https://fb.com/claudiovicini53/live