Il gruppo Amici di Carlo Acutis visita i piccoli pazienti del reparto di Pediatria del “Morgagni Pierantoni”

Nella gara di solidarietà che ogni anno porta gioia e speranza ai pazienti dell'ospedale Morgagni in occasione del Santo Natale, anche il gruppo "Amici di Carlo Acutis" di Forlì non ha mancato di fare visita al reparto di Pediatria per un gesto di vicinanza cristiana ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. La responsabile del gruppo "Amici di Carlo Acutis" Raffaela Cesaro, accompagnata da alcuni componenti e simpatizzanti del gruppo e dal superiore dell'Opera Nostra Signora di Fatima di Vecchiazzano, Padre Daniele Marzotto, ha distribuito alcuni doni natalizi ai bambini e al personale sanitario.

"Visitare il reparto di Pediatria è una tradizione che viviamo con grande gioia, la stessa che ci ha insegnato il beato Carlo Acutis con i suoi gesti di carità fatti durante la sua breve vita - afferma Cesaro - pertanto, sul suo esempio, ogni anno nel periodo natalizio torniamo a visitare il reparto di Pediatria, così significativo per la presenza di bambini con le loro mamme e con i loro papà. Quest'anno c'è stata una vera e propria catena d'amore che ci ha permesso di raccogliere i doni da portare ai bambini tra cui coloratissimi sassolini dipinti, raffiguranti piccoli angioletti, inviati per l'occasione da un'artista di Rovereto. Abbiamo incontrato tante famiglie con i loro bambini sofferenti, che ci hanno accolto con gratitudine recitando insieme con noi una preghiera e ricevendo la benedizione impartita da Padre Daniele. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, questo è il motto del nostro gruppo ancora una volta abbiamo sperimentato la dolcezza della carità vissuta come gesto d'amore per gli altri".