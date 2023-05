Il mare 'entra' a scuola con la Fiera blu della scienza

La stagione procede speditamente verso l'estate e saranno molti, come sempre, i forlivesi che si sposteranno verso il mare. Nei giorni scorsi, però, il mare si è spostato verso una scuola forlivese: l'Istituto Tecnico "Marconi". Qui venerdì si è svolta una "Fiera blu" della scienza dedicata non solo all'Adriatico, ma anche a corsi e specchi d'acqua in generale. Dopo le esperienze di Creta e dei lidi ravennati (pulizia di un tratto di costa) a cui hanno partecipato studenti e docenti durante quest'anno scolastico, dello European Maritime Day di Ravenna nel quale il prof Marco Ruscelli, Dirigente dell'Istituto, è intervenuto come relatore, il Marconi ha ospitato uno dei previsti eventi moltiplicatori del progetto.

“Scuola, barca e mare sembra un’associazione provocatoria – spiega Ruscelli – ma consente di ricondurre quest’evento a considerazioni per co-progettare, con le istituzioni locali, un avvicinamento tra gli studenti e la costa”. E questo vuol dire “guardare all’ambiente, alle implicazioni economiche, alla sostenibilità” non con formule teoriche, ma con “l’apprendimento in situazione, cioè recarsi, abbassare la frontalità facendo emergere gli studenti” avendo ben chiaro l’obiettivo di “conoscere il territorio, visitarlo, cercare interconnessioni” esplorandolo preferibilmente in bici.

Diversi gli istituti italiani coinvolti (per esempio da Alghero, da Imperia, da Massa, da Vicenza) che hanno partecipato con alcuni loro rappresentanti (un docente e due studenti), oltre ad altre adesioni di dirigenti scolastici, docenti, studenti. Il tentativo è quello di focalizzare l’attenzione sui temi marini e degli ambienti acquatici all’interno delle scuole, sulla rete europea delle Blue Schools e sulle forme di progettazione congiunta fra scuole e istituzioni.

Incontri, laboratori e tavole rotonde si sono susseguiti dalle 9 alle 17 con l’intento di presentare attività e risultati di progetti a tema, confrontarli con quelli di altre organizzazioni impegnate in analoghe “sfide blu” a scuola e contribuire a creare le condizioni per una più ampia diffusione di iniziative simili all'interno del sistema educativo italiano.