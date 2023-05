Il Montone si allunga verso il centro storico. Alluvionato Corso Garibaldi

Il Montone entra anche nel centro storico di Forlì. Dopo aver allagato le zone di via Isonzo, via Piave e via Pelacano da una parte e la zona dei Romiti vicino alla parte storica vicino alla chiesa, il fiume che attraversa la città è entrato anche in Corso Garibaldi. E' stata allagata la parte iniziale, superando l'ufficio postale. Sul posto si sono portati il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani. La zona è controllata dall'Esercito, sia per evacuazioni che per controllo viabilità.

Esondazione nell’isolato compreso tra le vie Cormos, Monte San Gabriele, Nervesa, Martiri delle Foibe, via Isonzo e vie limitrofe. “Si chiede a tutta la popolazione di questa zona di lasciare le abitazioni e di mettersi in sicurezza - afferma il sindaco -. Abbiamo disposto l’apertura del Palazzetto dei Romiti per una prima accoglienza”